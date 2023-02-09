США выделят средства на обучение пограничников Прибалтики для сдерживания России

Госдеп США выделит более 200 тысяч долларов на противодействие России в странах Прибалтики

Государственный департамент США намерен внедрить программу обучения работающих на границе таможенных сотрудников стран Прибалтики для «сдерживания военного прогресса России», а именно для контроля поставок вооружений на границе. Это следует из гранта, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Авторы документа указывают на военные риски, который для Эстонии, Литвы и Латвии. Так, в тексте указывается, что Россия якобы может напасть на эти страны, в связи с чем возникает необходимость реализации данного контракта, сумма которого составляет 234 074 доллара США.

«Россия продолжает наращивать свой потенциал наступательных вооружений ускоренными темпами, о чем свидетельствуют ее недавние испытания гиперзвуковой ракеты. Успех этих ракетных испытаний в сочетании с известными закупками баллистических ракет из Ирана, в свою очередь, повышает уровень угрозы для Соединенных Штатов и их союзников. Целенаправленные усилия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать закупке Россией товаров и технологий стратегического торгового контроля (СТК), бросят ей вызов и ограничат ее способность разрабатывать современное оружие», — утверждается в документе.

Однако это подразумевает дополнительный акцент на соседние прибалтийские страны, чтобы помочь в сдерживании военного прогресса России путем прекращения торговли критически важными военными технологиями конечного применения, разработанными в этих странах и/или предоставленными прибалтийским странам США и ЕС текст гранта

Таким образом, Госдеп намерен реализовать грант, направленный на сокращение российской торговли оружием и секретными технологиями при помощи пунктов пропуска на границах балтийских стран посредством расширения возможностей таможенных и налоговых служб по проверке и анализу данных о торговле

«Расширение возможностей анализа торговых данных в портах въезда дополняет текущие усилия EXBS по предотвращению приобретения вредоносными государственными субъектами контролируемых и конфиденциальных товаров и технологий. На сегодняшний день EXBS работала с ключевыми заинтересованными сторонами в Латвии, Литве и Эстонии, которым поручено администрировать и обеспечивать соблюдение стратегического торгового контроля. Наращивание потенциала EXBS было сосредоточено на разработке нормативно-правовой базы, процессах проверки экспортных лицензий и стратегиях снижения рисков, а также на (…) передовых методах проведения расследований», — указывается в гранте.

Целью этой награды является поддержка возможностей партнеров по эффективному противодействию вредоносному влиянию России в области безопасности данных на пропускных пунктах государственных границ текст гранта

Ранее Госдеп выделил грант на двухгодичную программу по борьбе с утечками оружия на Украине. Как выяснила «Лента.ру», речь идет о контракте общей стоимостью более 3,9 миллиона долларов, направленному на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы.