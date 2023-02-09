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11:29, 9 февраля 2023Экономика

Россия и КНР подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту

Россия и Китай подписали межправсоглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту

Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российское Минэнерго.

Подписание состоялось 31 января. Теперь документ предстоит ратифицировать. Главный пункт соглашения — регулирование вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции на российском берегу и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР (и не включает ГИС и стартовую станцию).

В фервале 2022 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали долгосрочный договор купли-продажи газа по дальневосточному маршруту. Предполагается, что после выхода проекта на полную мощность поставки российского газа в КНР вырастут на 10 миллиардов кубометров в год, до 48 миллиардов кубометров.

Для поставок в Китай будет построен отвод протяженностью около 25 километров от уже готовой магистрали «Сахалин — ХабаровскВладивосток», которая проходит вдоль китайской границы. Проектирование ветки началось в августе.

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Софья Ермакова
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