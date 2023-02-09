Россиянам назвали недостатки популярных у звезд диет

Специалист по питанию Дюран: придерживаться GOLO-диеты дольше месяца опасно для здоровья

Придерживаться популярной у звезд GOLO-диеты дольше месяца опасно для здоровья, рассказал специалист по питанию и кондитер Дмитрий Дюран. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам недостатки и других систем питания.

Дюран отметил, что практически все диеты изначально создавали как лечебные системы питания для улучшения метаболизма и повышения резистентности к инсулину. При этом у каждой из них есть свои особенности.

GOLO-диету можно сравнить с так называемым правильным питанием (ПП), так как продукты в ней богаты белком, медленными углеводами, ненасыщенными жирами и клетчаткой.

В GOLO-диете предусмотрено ограничение по калориям: нельзя выходить за рамки 1500-1800 килокалорий в сутки, то есть, по сути, создается дефицит калорий, который и ведет к похудению Дмитрий Дюран специалист по питанию

Придерживаться GOLO-диеты можно не более месяца, при этом нужно постоянно контролировать уровень сахара в крови, предупредил Дюран.

Популярная кето-диета предусматривает употребление жирной пищи (около 70 процентов калоража), всего 20-30 процентов килокалорий приходится на белковую пищу и 5-10 процентов — на углеводы. При таком варианте питания из сладкого разрешены только фрукты с низким гипогликемическим индексом либо блюда с заменителем сахара, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Интервальное голодание предусматривает наличие промежутков в питании в 6-12 и более часов. Чем больше перерывы в питании, тем меньше ограничений в продуктах. Если вы питаетесь раз в 12-24 часа, вы можете позволить себе даже быстрые углеводы. В большинстве диет они под запретом Дмитрий Дюран специалист по питанию

«Жидкую диету рекомендуют из медицинских соображений, — пояснил Дюран. — Например, перед обследованиями и операциями. Можно есть все жидкое: бульоны, супы, соки, смузи, но находится на такой диете долго и без рекомендаций врача не стоит».

У каждой из названых диет есть недостатки, отметил специалист по питанию. При каждой из них возможные скачки инсулина из-за ограничения калоража. Это ведет к набору веса, как только диета закачивается. «Любое ограничение в питании должно иметь временные рамки. Все время голодать, есть жирную пищу или пить смузи не будешь», — подчеркнул Дюран. Он объяснил, что именно поэтому многие специалисты по питанию говорят, что лучше избегать ограничений в питании. Следует идти другим путем: высчитывать индивидуальный калораж с учетом возраста, веса, роста и образа жизни и заниматься спортом.

«Так называемое дробное питание выглядит наиболее разумным способом держать вес под контролем. Оно учитывает индивидуальные потребности организма и исключает скачки инсулина, так как человек питается пусть и небольшими порциями, но разнообразно и часто, исключая из рациона вредные продукты», — подвел итог Дюран.

Ранее Дмитрий Дюран назвал напитки, мешающие похудению. Он сказал, что в борьбе с лишним весом нужно отказаться от алкоголя.