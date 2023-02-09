Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей

Mash: мэр Дмитрова Поночевный замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тыс. руб.

Илья Поночевный (второй слева). Фото: Страница Ильи Поночевного во «ВКонтакте»

Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный замазал на фотографиях со дня памяти Сталинградской битвы в своем Telegram-канале логотип Prada на пуховике стоимостью 340 тысяч рублей. Внимание на это обратил Telegram-канал Mash.

При этом логотип итальянского бренда остался на куртке Поночевного на фото, которое было размещено на сайте администрации подмосковного города.

Кроме того, на мэре Дмитрова заметили кроссовки Off-White, цена которых превышает 40 тысяч рублей.

В апреле 2022 года в Белгородской области чиновница Галина Шаповалова пришла на мероприятие в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в платье с надписью Party. Ее наряд вызвал неоднозначную реакцию.

Позже Шаповалова пояснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.