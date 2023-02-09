Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный замазал на фотографиях со дня памяти Сталинградской битвы в своем Telegram-канале логотип Prada на пуховике стоимостью 340 тысяч рублей. Внимание на это обратил Telegram-канал Mash.
При этом логотип итальянского бренда остался на куртке Поночевного на фото, которое было размещено на сайте администрации подмосковного города.
Кроме того, на мэре Дмитрова заметили кроссовки Off-White, цена которых превышает 40 тысяч рублей.
В апреле 2022 года в Белгородской области чиновница Галина Шаповалова пришла на мероприятие в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в платье с надписью Party. Ее наряд вызвал неоднозначную реакцию.
Позже Шаповалова пояснила, что не имела умысла оскорбить россиян, однако сознательно выбрала такое платье.