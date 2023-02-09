Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:54, 9 февраля 2023Наука и техника

В Dota 2 обнаружили опасный вирус

Специалист Avast нашел в Steam зараженные вирусом модификации для игры Dota 2

Изображение: Dota

Специалисты Avast Threat Labs обнаружили в Steam зараженные опасным вирусом модификации для игры Dota 2. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Согласно отчету компании, в магазине Steam было найдено четыре модификации для популярной в сети игры Dota 2. В каждом из модов нашли вирус, который использовался для выполнения произвольных системных команд, создания сопрограмм и отправки HTTP-запросов GET. «Этот бэкдор позволяет выполнять любой JavaScript-код, полученный через HTTP, предоставляя злоумышленнику возможность как скрывать, так и изменять код эксплойта по своему усмотрению», — отметил специалист Avast Ян Войтешек.

По словам экспертов, атаки производились через уязвимость CVE-2021-38003, которая была исправлена в октябре 2021 года. Однако пользователи Dota 2, которые не установили необходимые патчи, могли быть атакованы через данную системную брешь.

Представители Avast уведомили о проблеме разработчика Dota 2 Valve, который устранил уязвимость и удалил модификации из магазина Steam. По оценке Valve, с помощью вредоносных программ злоумышленникам удалось заразить компьютеры около 200 геймеров. «Так или иначе, мы можем сказать, что эта атака была не очень масштабной», — заключил Войтешек.

В конце января специалисты по безопасности обнаружили уязвимость в популярной игре GTA V, которая позволяла атаковывать геймеров. Эксперты отметили, что ранее данную уязвимость использовали исключительно для накрутки рейтинга в игре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на видео расстрела российских военнопленных на Украине
Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией
Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях
Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика
Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде
Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики
Россия начнет создание многоразовой «Короны»
Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах»
В МИД заявили о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.