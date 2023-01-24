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11:04, 24 января 2023Наука и техника

GTA V оказалась опасной для геймеров

ITPro: хакеры научились атаковывать геймеров через уязвимость в GTA V

Скриншот: игра GTA V

В популярной игре GTA V обнаружена уязвимость, позволяющая атаковывать геймеров. Об этом сообщает издание ITPro.

По словам журналистов медиа, найденная уязвимость позволяет выполнять частичное удаленное выполнение кода (RCE) и устанавливать на ПК вредоносное ПО. Эксперты отметили, что ранее данную уязвимость использовали исключительно для накрутки рейтинга в GTA V, однако позже злоумышленники научились совершать с ее помощью атаки на геймеров.

В связи с найденной проблемой авторы сообщества GTA V на Reddit призвали игроков временно отказаться от запуска игры на компьютерах. «Сейчас небезопасно запускать игру на ПК из-за очень опасного эксплойта, который только что стал известен», — отметили энтузиасты. Как оказалось, разработчики тайтла из Rockstar подтвердили наличие уязвимости, присвоив ей идентификатор CVE-2023-24059. В компании пообещали решить проблему.

«Подобная уязвимость в такой популярной игре встречается редко, и потенциально она может оказать огромное влияние на игроков», — отметил специалист по безопасности Джаввад Малик из агентства KnowBe4. По словам Малика, геймеры должны будут установить устраняющий проблему патч, как только он будет выпущен.

В ноябре стало известно, что хакерам удалось взломать игру The Sims 5. В сети оказалась тестовая копия тайтла, к которому специалисты подобрали ключи с помощью инструмента для защиты игр Denuvo.

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Андрей Ставицкий
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