Ценам на новостройки предрекли снижение

АКРА: новостройки в России могут подешеветь на 10-15 процентов в 2023 году

В 2023 году новостройки в России могут подешеветь на 10-15 процентов. Такую динамику цен на первичном рынке жилья в стране предрекла директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова, пишет РИА Новости.

Эксперт заявила, что не предвидит роста цен на недвижимость. «Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15 процентов. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10 процентов дисконта, лишь бы только быстрее продать», — спрогнозировала Носова.

Специалистка считает, что существующая тенденция к снижению цен на новостройки связана с искусственным завышением стоимости строящихся квартир на 30 процентов, которое произошло при выдаче ипотеки от девелоперов с околонулевыми ставками.

В октябре 2022 года в Центробанке заявили, что ипотека с субсидией от застройщиков по экстремально низким ставкам (до 0,01 процента годовых) несет риски для заемщиков, банков и всей финансовой системы. По прогнозам финансового регулятора, в 2023 году выдача таких кредитов будет низкой или сойдет на нет. В ЦБ рассказали, что уже активно готовится регулирование, согласно которому банки должны будут создавать по ипотеке от застройщика повышенные резервы.