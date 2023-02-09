Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:26, 9 февраля 2023Среда обитания

Ценам на новостройки предрекли снижение

АКРА: новостройки в России могут подешеветь на 10-15 процентов в 2023 году
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2023 году новостройки в России могут подешеветь на 10-15 процентов. Такую динамику цен на первичном рынке жилья в стране предрекла директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова, пишет РИА Новости.

Эксперт заявила, что не предвидит роста цен на недвижимость. «Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15 процентов. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10 процентов дисконта, лишь бы только быстрее продать», — спрогнозировала Носова.

Специалистка считает, что существующая тенденция к снижению цен на новостройки связана с искусственным завышением стоимости строящихся квартир на 30 процентов, которое произошло при выдаче ипотеки от девелоперов с околонулевыми ставками.

В октябре 2022 года в Центробанке заявили, что ипотека с субсидией от застройщиков по экстремально низким ставкам (до 0,01 процента годовых) несет риски для заемщиков, банков и всей финансовой системы. По прогнозам финансового регулятора, в 2023 году выдача таких кредитов будет низкой или сойдет на нет. В ЦБ рассказали, что уже активно готовится регулирование, согласно которому банки должны будут создавать по ипотеке от застройщика повышенные резервы.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия
Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов
В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей
Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве
В России решили возобновить выпуск советских «Уралов»
Дроны-камикадзе РУД-250 испытают в зоне СВО
Россияне начали замерзать на пляжах Египта
Политики новой волны рассказали о важности обратной связи во время спецоперации
Глава Минобороны Британии опроверг поставки Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.