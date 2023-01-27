В ЦБ высказались о судьбе ипотеки с околонулевыми ставками

В ЦБ рассчитывают, что выдача ипотеки от застройщиков будет низкой или сойдет на нет

В Центральном банке (ЦБ) России рассчитывают на то, что выдача ипотеки от застройщиков по околонулевыми ставками в 2023 году будет низкой или сойдет на нет. Об этом со ссылкой на высказывание главы департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова сообщает ТАСС.

По словам представителя ЦБ, активно готовится регулирование, согласно которому банки должны будут создавать по ипотеке от застройщика повышенные резервы. Вследствие этого объем ее выдач в наступившем году должен будет стать значительно меньше или свестись к нулю.

В январе стало известно, что в декабре 2022 года застройщики и банки начали отказываться от выдачи ипотеки по пониженным ставкам. Согласно комментарию Центробанка «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», в краткосрочном сценарии подобный отказ может стать причиной того, что ипотечные ставки на недвижимость в новостройках повысятся. Кроме того, компании ФСК, «Брусника» и банки рассказали, что уже разрабатывают программы для замены околонулевой ипотеки.