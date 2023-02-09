Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 9 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

ФСБ допросила жителя Омской области, задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

ФСБ допросила одного из задержанных жителей Омской области, проходящих по делу о взрыве газа в Новосибирске. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

25-летний россиянин рассказал, что проводил осмотры газового оборудования в квартирах, однако работал неофициально — по договору найма.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ стали женщина 45 лет и мужчина 25 лет. По версии следствия, они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля в пятиэтажке Новосибирска произошла утечка газа. В результате взрыва обрушились два подъезда. Количество пострадавших уточняется, ранее сообщалось о семи погибших. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Путин высказался о причине начала боевых действий на Украине
Любитель копаться в помойке нашел в мусоре вещи на 8,5 миллиона рублей
Байден прокомментировал возможность приехать на Украину
Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Новосибирске
ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске
Португалия объяснила невозможность передать истребители Украине
Популярная юмористка c ТНТ рассказала о стыдящихся ее выступлений родителях
Производитель Persil назвал сроки ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.