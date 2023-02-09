ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

ФСБ допросила жителя Омской области, задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

ФСБ допросила одного из задержанных жителей Омской области, проходящих по делу о взрыве газа в Новосибирске. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

25-летний россиянин рассказал, что проводил осмотры газового оборудования в квартирах, однако работал неофициально — по договору найма.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ стали женщина 45 лет и мужчина 25 лет. По версии следствия, они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля в пятиэтажке Новосибирска произошла утечка газа. В результате взрыва обрушились два подъезда. Количество пострадавших уточняется, ранее сообщалось о семи погибших. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.