Двоих россиян задержали по делу об обрушении подъезда в Новосибирске

СК задержал двоих жителей Омской области по делу об обрушении подъезда в Новосибирске

Двоих жителей Омской области, занимавшихся обслуживанием газовых плит, задержали по делу об обрушении подъезда в жилом доме Новосибирска. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

Женщину и мужчину 45 и 25 лет подозревают в преступлении по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, за несколько дней до обрушения подъездов они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и произвели работы по техническому обслуживанию плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля, по предварительной информации, на третьем этаже произошла утечка газа. В результате взрыва обрушились два подъезда. Количество пострадавших уточняется, ранее сообщалось о семи погибших. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

