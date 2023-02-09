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15:51, 9 февраля 2023Силовые структуры

Двоих россиян задержали по делу об обрушении подъезда в Новосибирске

СК задержал двоих жителей Омской области по делу об обрушении подъезда в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Двоих жителей Омской области, занимавшихся обслуживанием газовых плит, задержали по делу об обрушении подъезда в жилом доме Новосибирска. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

Женщину и мужчину 45 и 25 лет подозревают в преступлении по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, за несколько дней до обрушения подъездов они представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и произвели работы по техническому обслуживанию плит в нескольких квартирах.

Утром 9 февраля, по предварительной информации, на третьем этаже произошла утечка газа. В результате взрыва обрушились два подъезда. Количество пострадавших уточняется, ранее сообщалось о семи погибших. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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Илона Палей
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