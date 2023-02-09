Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске разрушил два подъезда

При взрыве в жилом доме в Новосибирске погибли два человека, судьба 11 жильцов неизвестна

В Новосибирске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа, из-за которого было разрушено два подъезда и начался пожар. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили представители экстренных служб. В результате есть погибшие и пострадавшие, людей продолжают искать под завалами, судьба многих жильцов неизвестна.

По данным замминистра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, погибли два человека. Еще девять пострадали, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Позднее одного из тех, кого изначально считали погибшим, удалось спасти.

Затем в экстренных службах доложили о трех погибших.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал РИА Новости об 11 пострадавших. Он уточнил, что судьба еще 11 человек остается неизвестной, так как в доме прописано 117 человек, однако некоторые квартиры сдаются в аренду, в связи с чем настоящее число жильцов все еще устанавливается.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Новосибирске минус 18 градусов.

Два подъезда пятиэтажки рухнули

Всего в доме по Линейной улице четыре подъезда, в которых располагается 15 квартир.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале написал, что восстановление дома после обрушения нецелесообразно. По его словам, жильцов расселят по программе переселения из аварийного жилья, им также предоставят временное жилье.

Сейчас недалеко от пострадавшей пятиэтажки развернут пункт временного размещения, передает ТАСС.

В соседних домах взрыв приняли за землетрясение

Жителей соседних домов разбудил громкий звук взрыва. По словам одной из местных жительниц, спросонья она решила, что началось землетрясение, а из окна был виден только дым.

Затем я подошла к дому и увидела все своими глазами. Дом просто пополам. Двух подъездов нет местная жительница о взрыве газа

Другая жительница рассказала, что в течение часа пожар в разрушенном доме становился сильнее, приезжало все больше машин скорой помощи и пожарных.

Газовое оборудование в доме проверяли год назад

В областном министерстве ЖКХ уточнили, что проверка газового оборудования проводилась в сентябре 2022 года. Там добавили, что критических неполадок выявлено не было.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Это второй взрыв газа в жилом доме в России за двое суток

7 февраля взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области. Согласно последним данным, погибли восемь человек, включая ребенка.

Вероятной причиной происшествия в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования. Незадолго до взрыва жильцы жаловались на сильный запах газа.

Взрыв полностью разрушил семь квартир. В администрации Ефремова заявили, что судьба пятиэтажки будет зависеть от результатов экспертизы. Жители будут эвакуированы до тех пор, пока эксперты не дадут заключение о состоянии дома.