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07:34, 9 февраля 2023Россия

В Новосибирске рассказали о проверке газового оборудования в обрушившемся доме

Проверку газового оборудования в частично обрушившемся доме в Новосибирске провели осенью
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Pixabay

Проверка газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, в котором обрушились два подъезда после взрыва газа, проводилась осенью прошлого года, рассказал представитель областного министерства ЖКХ, сообщает РИА Новости.

По его словам, диагностика проводилась специализированной организацией в сентябре 2022 года. Он уточнил, что на тот момент не было выявлено каких-либо критических неполадок. В министерстве добавили, что в ходе следствия все документы, касающиеся проведенной проверки, будут внимательно изучаться.

Ранее сообщалось, что подъезд жилого дома в Новосибирске обрушился из-за взрыва газа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все необходимые спасательные работы проводятся.

Следствие установило, что «в результате хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома на улице Линейной. Количество пострадавших уточняется. Согласно последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. Завалы дома разбирают.

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Марина Совина
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