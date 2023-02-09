Очевидцы описали момент взрыва в жилом доме в Новосибирске

Очевидцы сообщили, что проснулись от взрыва в жилом доме в Новосибирске

Очевидцы взрыва в жилом доме в Новосибирске поделились подробностями произошедшего. В разговоре с «Лентой.ру» жители соседних домов рассказали, что проснулись от громкого звука.

«Я почувствовала взрыв — он меня разбудил, подумала землетрясение. Сначала было видно только дым с окна. Затем я подошла к дому и увидела все своими глазами. Дом просто пополам. Двух подъездов нет», — сообщила местная жительница Алла (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

Другая жительница Новосибирска Татьяна (имя изменено — прим. «Ленты.ру») рассказала, что сейчас дыма от взрыва практически нет.

«Взрыв был громкий, я проснулась, а коты в панике стали бегать по квартире, потом забились под кровать. Я думала, что горит квартира. Но потом узнала, что там все серьезнее. Я сначала посмотрела в окно, ничего не увидела. А после появился дым. В течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной и скорой все больше», — сказала девушка.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир.

В результате взрыва три человек погибли, одиннадцать — пострадали. В Минздраве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации.