Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло

«Интерфакс»: три человека погибли из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло — погибли три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет «Интерфакс».

«Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех», — приводит агентство слова собеседника.

О ЧП в новосибирской пятиэтажке на Линейной улице стало известно рано утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар.

В результате взрыва 11 человек пострадали. В Минздраве уточнили, что двое из них находятся в реанимации.