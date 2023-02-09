Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:58, 9 февраля 2023Россия

Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло

«Интерфакс»: три человека погибли из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло — погибли три человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет «Интерфакс».

«Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех», — приводит агентство слова собеседника.

О ЧП в новосибирской пятиэтажке на Линейной улице стало известно рано утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар.

В результате взрыва 11 человек пострадали. В Минздраве уточнили, что двое из них находятся в реанимации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Обломки сбитого в приграничном российском регионе беспилотника ВСУ упали на дом
Рассерженная стюардесса назвала лицо пассажирки тупым и выгнала ее из самолета
Двоих полицейских приговорили к срокам за взятку от подозреваемого россиянина
Посол в Риме заявил о втягивании Италии в конфликт на Украине
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске снова возросло
21-летний рэпер Macan купил BMW за 15 миллионов рублей
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео
В Киеве решили снести сотни памятников в рамках декоммунизации
В ЛНР заявили о росте случаев использования самодельного химоружия Украиной
Иран поставит в Россию две тысячи автомобилей в марте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.