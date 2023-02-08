Число погибших из-за взрыва газа в пятиэтажке под Тулой снова выросло

СК сообщил, что число погибших из-за взрыва газа в пятиэтажке под Тулой выросло до восьми

Число погибших из-за взрыва газа в жилой пятиэтажке в городе Ефремов Тульской области выросло до восьми человек, включая ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

По данным ведомства, из-под завалов извлекли тело еще одной погибшей женщины.

В свою очередь, МЧС России заявило в своем Telegram-канале, что разбор завалов после обрушения части дома был завершен.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Ефремове произошел 7 февраля. В результате обрушения подъезда несколько квартир оказались полностью разрушены. Предварительно, эпицентр взрыва находился в помещении на четвертом этаже. В качестве вероятной причины взрыва экстренные службы назвали неисправность газового оборудования.

Одна из выживших после взрыва женщин рассказала, что ее «квартира рухнула». «Осталась только одна кровать, на которой мы были. Ни потолка, ни пола. Одна кровать! Мы кое-как за нее держались, она стояла под наклоном. На нас плита упала», — поделилась она. На помощь россиянке и ее трехлетнему сыну пришли местные жители, которые помогли выбраться из завалов.

В администрации Ефремова «Ленте.ру» заявили, что судьба пятиэтажки будет зависеть от результатов экспертизы. Жильцов дома эвакуировали, пока эксперты не дадут заключение о состоянии здания.