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17:10, 9 февраля 2023Россия

Снегоуборочный КамАЗ переехал двух россиянок на тротуаре

Снегоуборочный КамАЗ переехал двух женщин на тротуаре в Вологодской области

Фото: пресс-служба УМВД по Вологодской области

Снегоуборочный КамАЗ переехал двух женщин на тротуаре в Вологодской области. Об этом сообщает портал «Вологда Регион» со ссылкой на региональной управление МВД России.

ДТП произошло накануне, вечером 8 февраля. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, водитель, «управляя снегоуборочной автомашиной КамАЗ, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося попутного автомобиля ВАЗ "Нива" и допустил с ним столкновение».

Затем КамАЗ пересек границу проезжей части и наехал на двух проходивших по тротуару женщин, добавили в пресс-службе.

По информации источников «Вологда Регион», одной женщине диагностировали переломы ног, другой — ребер.

Ранее в Челябинске 62-летнюю россиянку госпитализировали в результате ДТП. В женщину попал бампер, отлетевший от одной из столкнувшихся иномарок.

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Алан Босиков
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