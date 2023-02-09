Любитель копаться в помойке нашел в мусоре вещи на 8,5 миллиона рублей

The Mirror: мужчина нашел в помойке ценности на 8,5 миллиона рублей

Житель британского графства Кент считает своей жизненной миссией показывать, как много ценных предметов отправляется на свалку. За всю жизнь он нашел в мусорном баке вещи на сумму более 100 тысяч фунтов стерлингов (8,5 миллиона рублей), сообщает The Mirror.

47-летний мужчина по имени Мартин ведет блог, который посвящает поиску ценностей в мусоре. Всю жизнь он проводит, копаясь в мусорных баках рядом с магазинами. Любитель копаться в помойках считает, что магазины выбрасывают слишком много ценных товаров.

Мартин подчеркнул, что его не вдохновляет стоимость предметов. Он хочет привлечь внимание к тому, какое огромное количество вещей ежедневно выбрасывается, в то время как им можно было бы найти полезное применение. «Это невероятные денежные суммы. Я вырос в бедной семье. Однажды я нашел еду на помойке рядом с магазином, и тогда все началось», — пояснил он.

Самыми ценными его трофеями оказались косметические товары на 30 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) в помойке рядом с центром дистрибуции, лак для ногтей на 100 тысяч фунтов стерлингов (8,5 миллиона рублей), iPhone и жесткие диски. Лак для ногтей лежал в 50 коробках, в каждой из которых было по 300 бутылочек.

Мартин, который предпочел не раскрывать свою фамилию, зарабатывает от 200 (17 тысяч рублей) до тысячи фунтов стерлингов (85,3 тысячи рублей) в неделю благодаря своим находкам. Он ходит искать мусор по выходным и проводит по 12 часов в неделю в поисках. Оставшееся время он чинит, продает и жертвует найденные вещи.

«Я не хочу, чтобы все подумали, что могут зарабатывать, копаясь в мусоре», — отметил мужчина. Он уточнил, что ищет ценные вещи только среди несортированных отходов.

Мужчина жертвует или раздает друзьям и семье большую часть своих находок. «Я жертвую 90 процентов того, что я нахожу, на благотворительность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Виндхэм, штат Нью-Гэмпшир, случайно уронил обручальное кольцо жены в мусор и сумел разыскать его благодаря помощи санитарных работников, которые ради чужих украшений перерыли 20 тонн мусора. Он поблагодарил сотрудников станции и купил им пиццу.