В российском лицее учительница проигнорировала обморок девятиклассницы на уроке

В лицее №15 в Екатеринбурге учительница проигнорировала обморок девятиклассницы на уроке

В лицее №15 в Екатеринбурге учительница химии проигнорировала обморок девятиклассницы, уроженки Таджикистана во время урока. Об этом сообщает региональный портал Е1.

Женщина предположила, что ученица просто заснула, и предпочла ее не будить, говорится в материале. В результате девочка провела в бессознательном состоянии на уроке 40 минут.

Старшекласснице стало плохо из-за экзамена по русскому языку, пояснил ее отец. «С языковым барьером у нее трудности, но это же не повод так изводить ребенка. Она очень готовилась, читала, волновалась. А вчера вечером ей пришло СМС, что она не сдала», — поделился мужчина.

Школьницу после произошедшего доставили в больницу. Девочка уже пришла в себя, ее обследуют медики. В городском департаменте образования отказались комментировать ситуацию.

В январе сообщалось, что 14-летняя школьница умерла на фудкорте торгового центра в Казани. Девочка пришла в ТЦ «Тандем» вместе с подругами. Она отошла в туалет, а когда вернулась на фудкорт, почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

По предположению охранников, девочка-подросток могла надышаться газом.