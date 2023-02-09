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19:41, 9 февраля 2023Ценности

Блогерша раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков

Блогерша Монтана подстригла чересчур длинные ресницы ножницами после нанесения мейкапа

Кадр: видео @nursemontana

Блогерша Монтана (фамилия неизвестна) раскрыла причину регулярной стрижки ресниц и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @nursemontana предстала перед зрителями с нанесенным мейкапом. На кадрах видно, что ресницы Монтаны выглядят чересчур длинными. «Я решила частично убрать эти волоски», — заявила она, а затем укоротила их с помощью ножниц.

Юзерша призналась, что после использования туши ее ресницы касаются бровей, из-за чего краска остается на коже. По этой причине девушка регулярно корректирует свой внешний вид, подстригая волоски.

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Пользователи сети оценили поступок и внешность героини публикации в комментариях под постом. «Просто незаконно подстригать такую красоту», «Я вам завидую, мне бы такую проблему», «Вы выглядите великолепно!» — написали они.

В ноябре 2022 года пользовательница TikTok Мэдди Бретич отправилась фотографироваться на новый паспорт, где ее попросили обрезать ресницы. Девушка рассказала, что отказалась от яркого макияжа, следуя предписаниям, и вместо этого решила нарастить ресницы. Однако сотрудник учреждения, изготавливавший снимки на документы, не одобрил ее внешний вид и попросил их подстричь.

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Екатерина Ештокина
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