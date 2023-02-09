Россиянам назвали признаки опасности при использовании газа

Эксперт по безопасности Старостин назвал главным признаком утечки газа специфический запах

Главным свидетельством утечки газа является специфический запах, заявил эксперт по безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам признаки опасности при использовании газа.

Признаки утечки газа

Специалист отметил, что сам газ не имеет ни цвета, ни запаха, однако в него специально добавляют ароматизирующие вещества.

«Характерный запах газа, который мы знаем, — это как раз ароматизатор. По моему опыту, этот запах — это первое, что обычные люди почувствуют при утечке. Естественно, если из баллона или газоподводящей арматуры будут слышны характерные звуки, например свист, шипение и так далее, то, безусловно, на это тоже стоит обратить внимание», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Что делать?

В случае возникновения подобных ситуаций нельзя пользоваться электрическими приборами, включать или выключать свет — необходимо минимизировать любое искрообразование Александр Старостин эксперт по безопасности

Также необходимо проветрить помещение и при невозможности устранить утечку своими силами максимально оперативно покинуть его, оповестив об этом всех людей, которые находятся рядом, — провести эвакуацию, сказал Старостин.

«Если есть подозрение, что на подводящей арматуре есть утечка, ее можно обнаружить с помощью мыльного раствора: нанести пену на те места, где возможна утечка. Если будут образовываться пузыри, то утечка происходит. Ни в коем случае нельзя пытаться обнаружить эту утечку с помощью источников огня! Это достаточно часто приводит к печальным последствиям», — сообщил специалист.

При малейших подозрениях на утечку необходимо сообщить по телефону экстренной помощи 112 или в газовую компанию, которая обслуживает дом. В случае если компания бездействует, необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру Александр Старостин эксперт по безопасности

Причины утечки газа

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что в большинстве случаев к утечке газа приводит халатность и нарушение правил использования.

«После окончания работ не перекрываются вентили. Работающие приборы остаются без присмотра. Иногда при заправке газовых баллонов нарушаются условия эксплуатации: баллон стараются наполнить максимально полностью, не оставляя места для паровой фракции газа. Соответственно, когда такой баллон из холода перемещается в теплое помещение, происходит разгерметизация газового баллона», — отметил Старостин.

9 февраля в жилой пятиэтажке в Новосибирске взорвался газ. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Согласно последним данным, в результате обрушения погибли 12 человек.