Глава МАГАТЭ оценил ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС очень хрупкой и нестабильной

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает издание «Страна Росатом».

По словам Гросси, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной. «Приведу пример: сегодня должна была состояться очередная ротация нашего персонала. Одна группа должна была уехать со станции, а другая прийти ей на смену», — рассказал он. Однако, добавил глава МАГАТЭ, ротацию пришлось отложить из-за ситуации в регионе и сильных взрывов.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС. Предложения главы МАГАТЭ планируют обсудить на консультациях в Москве, на эту тему состоится «профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств».