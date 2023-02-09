Постпред России Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела», — рассказал дипломат. По его словам, предложения Гросси планируют обсудить на консультациях в Москве. Ульянов предрек, что на эту тему состоится «профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств».