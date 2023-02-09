Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 9 февраля 2023Мир

Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС

Постпред России Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС

Фото: Дарья Вавилина / ТАСС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постпред России при МАГАТЭ, глава российской делегации на переговорах в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«У генерального директора есть некие новые идеи, их нужно прояснить, их нужно обсудить и определиться, в какой мере они отвечают интересам дела», — рассказал дипломат. По его словам, предложения Гросси планируют обсудить на консультациях в Москве. Ульянов предрек, что на эту тему состоится «профессиональный разговор с участием всех заинтересованных российских ведомств».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша назвала поражение России смыслом своего существования
Власти озвучили основную версию взрыва в пятиэтажке в Новосибирске
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение
Выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске
В МОК рассказали о решении по медалям командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Туристы нашли альтернативу склонам Сочи
Оценены потери россиян от мошенников и финансовых пирамид
Киркорова сравнили с Аллегровой на новом видео после пластики лица
Гросси предложил новые идеи по защитной зоне на ЗАЭС
«Укрэнерго» сообщила о сокращении дефицита мощности в энергосистеме Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.