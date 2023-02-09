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12:37, 9 февраля 2023Мир

Песков прокомментировал статью Херша по «Северным потокам»

Песков призвал к открытому следствию по диверсиям на «Северных потоках» после статьи Херша
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Следует начать открытое следствие по диверсиям на «Северных потоках», призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом плане вы видите определенные пересечения, но, конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую инфраструктуру, на критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно», — прокомментировал он.

По его словам, Москва уже указывала на данные, которые подтверждают причастность Запада к организации терактов на газопроводе. Кроме того, он добавил, что некоторые моменты в тексте Херша спорные и нуждаются в доказательствах, однако материал можно похвалить за глубину анализа и стройность изложения.

Помимо этого, Песков отметил, что Германии в особенности не следует обходить вниманием эту статью, поскольку Берлин лишился очень важного энергообъекта в результате диверсий на «Северных потоках».

Ранее Херш обвинил США в организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». По его данным, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для подрыва трубопроводов. Он также заявил, что Вашингтон опасался отказа ФРГ предоставлять помощь Украине из-за работы «Северных потоков».

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Виктория Кондратьева
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