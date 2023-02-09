В России решили возобновить выпуск советских «Уралов»

Пермский завод «Форвард» запланировал возобновление производства советских «Уралов»

В России могут появиться возрожденные советские велосипеды «Урал». О планах возобновить их производство РИА Новостям сообщила пресс-служба пермского завода «Форвард».

На предприятии задумались о создании велосипеда, «концептуально приближенного к велосипедам прошлого, но при использовании современных технологий». В настоящее время предприятие ведет работу по выкупу советского бренда и впоследствии займется выпуском велосипеда на базе «Урала» и «Туриста».

Кроме того, компания собирается в 2024 году расширить модельный ряд возрожденных велосипедов «Кама». Они должны поступить в продажу с марта по май следующего года. Велосипеды будут представлены в белом и синем цветах. Также предприятие решило выпустить электрический велосипед «Курьер» — он будет предназначен специально для курьеров. Стоимость такого транспортного средства завод пока не называет.

В конце ноября прошлого года в стране возобновили серийное производство на бывшем советском автомобильном заводе «Москвич». На предприятии выпускается новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е», которые являются вариантами китайского JAC JS4. Цены на автомобили с ДВС стартуют от 1,97 миллиона рублей, а на электромобиль — от 3,5 миллиона рублей.