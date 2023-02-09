Венгрия отвергла членство Украины в Евросоюзе

Венгрия отвергла членство Киева в ЕС до прекращения притеснения венгров в Закарпатье

Венгрия отвергает ратификацию членства Украины в Евросоюзе (ЕС), пока не прекратится притеснение прав этнических венгров в Закарпатье со стороны Киева, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш. Его цитирует РИА Новости.

«Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации», — сказал он, добавив, что как минимум необходимо широкое использование венгерского языка на Украине.

По словам Гуйяша, ратификация членства Украины в Североатлантическом альянсе на данный момент также невозможна. Глава администрации венгерского премьера подчеркнул, что «вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну».

Ранее глава МИД и министр и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о «жесткой мобилизации» закарпатских венгров в Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал он.

До этого Сийярто заявил, что Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров. По словам дипломата, права закарпатских венгров последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым законом с 2015 года.