В России создали прототип гиперзвукового летательного аппарата

ГРЦ имени Макеева создал полномасштабный прототип гиперзвукового летательного аппарата

Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени Макеева разработал концепцию и создал стендовый прототип многоцелевого гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь в ходе Демидовских чтений в Уральском федеральном университете, передает ТАСС.

По его словам, на основании опыта ГРЦ в области проектирования гиперзвуковых аппаратов в кооперации предприятий, вузов и академических институтов провели исследования и предложили концепцию создания универсального гиперзвукового летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Он отметил, что также был изготовлен полномасштабный прототип-демонстратор летательного аппарата. Полученные в расчетах основные летно-тактические характеристики аппарата подтвердили в ходе экспериментов, проведенных в гиперзвуковой аэродинамической трубе Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.

В январе журнал Popular Mechanics писал, что в США работают над проектом Mayhem, в рамках которого планируют создать замену самолета SR-71 с воздушно-реактивным двигателем.

В ноябре 2022 года Владимир Дегтярь сообщил, что ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» запущен в серийное производство.

