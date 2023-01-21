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15:12, 21 января 2023Наука и техника

В США рассказали о создании гиперзвукового бомбардировщика

Popular Mechanics: в США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayh

Фото: Reuters

В США работают над созданием гиперзвукового бомбардировщика Mayhem. Об этом рассказал американский журнал Popular Mechanics.

Издание пишет, что в рамках проекта Mayhem планируется разработать замену пилотируемого самолета SR-71, который был оснащен воздушно-реактивным двигателем.

С этой целью Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила с рядом американских компаний, в частности с Leidos, контракт на общую сумму 334 миллиона долларов.

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Журнал уверяет, что американский беспилотный бомбардировщик получит преимущество перед российскими и китайскими гиперзвуковыми ракетами, поскольку предполагает многократное использование.

В декабре 2022 года The Drive сообщило, что компания Leidos выиграла контракт ВВС США на разработку гиперзвукового летательного аппарата, способного переносить ударные и разведывательные нагрузки.

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Иван Потапов
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