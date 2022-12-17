ВВС США заказали разработку ударно-разведывательного гиперзвукового аппарата

Leidos выиграла контракт ВВС США на разработку разведывательного гиперзвукового аппарата

Компания Leidos выиграла контракт Военно-воздушных сил (ВВС) США на разработку гиперзвукового летательного аппарата, способного переносить ударные и разведывательные нагрузки. Об этом сообщает издание The Drive.

В публикации отмечается, что работы по заказу ВВС США будут вестись в рамках секретной программы Mayhem. В ходе нее должна быть создана гиперзвуковая платформа, способная переносить различные нагрузки, имеющие, в частности, ударное и разведывательное предназначение.

Максимальная сумма, которую Leidos может получить в рамках работ по Mayhem, составляет 334 миллиона долларов.

Издание отмечает, что первые сведения о проекте широкой общественности стали известны в 2020 году и были связаны с планами разработки двигателей для гиперзвуковых аппаратов. Тогда же основную часть работ по силовым установкам планировалось завершить к 15 октября 2028 года.

The Drive подчеркивает, что раннее описание летательного аппарата Mayhem полностью соответствовало тому, как должен выглядеть беспилотный гиперзвуковой самолет SR-72, над которым работает подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin.

В декабре в Оренбургской дивизии заступил на боевое дежурство второй полк с межконтинентальными баллистическими ракетами «Авангард» с гиперзвуковыми блоками.