Польские таможенники отобрали винтовки у женской сборной Украины по биатлону на границе

В женской сборной Украины по биатлону рассказали, что польские таможенники отобрали у них винтовки на границе. Их цитирует издание Obozrevatel.

Команда отправлялась на этап юниорского Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в эстонскую Хаанью. В министерстве спорта Украины не успели сделать разрешение на транспортировку инвентаря, из-за чего у тренеров были только фотографии документа, которые таможня не приняла. Тренерам сборной пришлось сидеть на границе до тех пор, пока не было доставлено разрешение.

В результате биатлонистки Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не успели провести тренировку и не попали на старт спринта Кубка IBU.

Российские биатлонисты пропускают сезон на международной арене из-за санкций IBU. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.