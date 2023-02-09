В Киеве исправили заявление о решении вопроса с поставкой истребителей

Глава офиса Зеленского Ермак исправил свое заявление о решенном вопросе с истребителями

Вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия может быть решен. Так глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак исправил свое заявление о решенной ситуации с вооружением в Telegram.

Он отредактировал публикацию. Теперь в ней говорится: «Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен». Хотя ранее Ермак писал: «Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже».

Ранее президент Украины на саммите стран Европейского союза (ЕС) заявил о готовности некоторых европейских лидеров передать республике необходимое вооружение, включая самолеты. По словам Зеленского, он собирается поднять вопрос об истребителях в ходе двусторонних контактов с конкретными государствами, названия которых не стал уточнять.