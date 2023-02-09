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16:42, 9 февраля 2023Россия

16-летний подросток на камеру избивал сверстников в центре Петербурга

На Думской улице в центре Петербурга 16-летний подросток на камеру избивал сверстников

На Думской улице в центре Санкт-Петербурга 16-летний подросток на камеру избивал сверстников. Видеокадры потасовок опубликовало издание «Фонтанка».

На появившихся роликах видно, как юноша пристает к прохожим. Одного из подростков он ударяет по лицу кулаком. Свои уличные бои несовершеннолетний прерывает, когда слышит предупреждение «Тормози» от товарища, который снимает все на мобильный телефон.

Позже в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По информации телеканала 78.RU, юноша уже раскаялся в содеянном и извинился перед пострадавшими и их родителями.

8 февраля сообщалось, что в микрорайоне Гайва в Перми 12-летний школьник-боксер жестоко избил сверстника из-за долга в сто рублей. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию с просьбой разобраться в происшествии. В региональном управлении подтвердили факт получения заявления и добавили, что правоохранители организовали проверку.

Анна Щербакова
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