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15:00, 9 февраля 2023Ценности

Показано выигранное российской чиновницей колье за 2,5 миллиона рублей

Ювелирный дом Chamovskikh показал рубиновое колье, выигранное чиновницей Викторией Пановой

Фото: группа «Ювелирный дом CHAMOVSKIKH» во «ВКонтакте»

Представители российского ювелирного дома Chamovskikh показали колье за 2,5 миллиона рублей, которое выиграла в конкурсе свердловская чиновница Виктория Панова. Соответствующую информацию приводит Ura.ru.

На размещенных кадрах показано украшение, состоящее из 38 бриллиантов, а также рубина весом в полтора карата. «Это колье из классической коллекции: в центре — рубин превосходных чистоты и цвета. Вокруг — бриллианты общим весом 1,19 карата, золото 750 пробы. Драгоценность может вписаться в любой образ — от делового до вечернего стиля — и подойдет как девушкам, так и дамам», — рассказали сотрудники бренда.

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Известно, что в январе жители Екатеринбурга, которые совершали покупки в торговом центре «Покровский пассаж» на сумму от 50 тысяч рублей или в магазине Chamovskikh на сумму от 200 тысяч рублей, автоматически становились участниками розыгрыша. Его главным призом было упомянутое колье. Победительницей конкурса стала сотрудница аппарата губернатора Свердловской области Виктория Панова.

В январе сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные изделия люксового бренда Bulgari на миллионы рублей. Известно, что россиянка, имя которой не раскрывается, прибыла из Стамбула с 19 украшениями из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками.

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Екатерина Ештокина
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