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18:02, 9 февраля 2023Россия

В Госдуме рассказали о состоянии жаловавшихся на побои в ДНР мобилизованных

Кара-оол: никто из сообщавших о неуставных отношениях в ДНР военных не был покалечен

Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о состоянии жаловавшихся на побои в Донецкой народной республике (ДНР) мобилизованных. По словам парламентария, никто из сообщавших о неуставных отношениях покалечен не был. Слова депутата приводит РБК.

Отмечается, что на прямой вопрос о том, подтвердились ли факты применения насилия к мобилизованным, Кара-оол не ответил. Он лишь сообщил, что расследованием инцидента занимается военная прокуратура. Кроме того, депутат упомянул, что после инцидента кому-то из военнослужащих потребовалось медицинское обслуживание.

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«Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть прежде всего дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным», — подытожил Кара-оол.

В феврале в соцсетях появилось видео, снятое мобилизованными из Тувы. Резервисты рассказали, что подвергаются угрозам и избиениям со стороны представителей народной милиции ДНР. Россияне также заявили, что не были прикреплены к конкретной воинской части, что затрудняет госпитализацию раненых.

Глава Тувы Владислав Ховалыг отреагировал на сообщение и направил в ДНР своих представителей для разбирательства в инциденте на месте. После этого мобилизованных перевели в другое подразделение.

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Марк Леонов
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