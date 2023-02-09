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16:51, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве снесли памятник генералу Ватутину

Klymenko Time: в Киеве снесли памятник генералу Ватутину после неудачной попытки

Кадр: Первый канал

В Киеве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину после неудачной попытки. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

На опубликованном видео можно заметить, как подъемный кран снимает памятник с постамента. Днем 9 февраля сообщалось, что демонтаж монумента осложнился. «У коммунальщиков — сложности с его сносом, никакие способы не помогают», — говорится в сообщении. Место было оцеплено полицией.

В 1943 году Ватутин, будучи командующим 1-м Украинским фронтом, руководил операцией по освобождению города от немецких войск.

Ранее директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Никоряк сообщил, что в рамках декоммунизации в столице Украины намерены снести сотни памятников. Уточняется, что около 300 объектов подлежат демонтажу, в их числе бюсты и мемориальные доски.

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Кристина Есикова
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