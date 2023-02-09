Демонтаж памятника генералу Ватутину в Киеве осложнился

Памятник генералу Ватутину не смогли сместить с постамента с помощью подъемного крана

Демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве осложнился, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Сместить памятник с постамента с помощью подъемного крана не удалось. «У коммунальщиков — сложности с его сносом, никакие способы не помогают», — сказано в сообщении. Место оцеплено полицией.

В 1943 году Ватутин, будучи командующим 1-м Украинским фронтом, руководил операцией по освобождению города от немецких войск.

До этого памятник советскому генералу снесли в селе Гетмановка Харьковской области. Бюст военачальника сняли с постамента и передали в сельский отдел коммунальной собственности на хранение.