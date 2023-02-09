Генерал объяснил остановку набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Chita.ru: генерал Гурулев нашел объяснение остановке набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Член комитета Государственной Думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев нашел объяснение остановке набора заключенных в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Его комментарий по ситуации приводит портал Chita.ru.

По его словам, такое решение может быть связано с тем, что людей для выполнения поставленных задач сейчас достаточно.

«Набрать лишних людей, не обеспечив материальными средствами и не поставив задач, наверное, было бы, честно говоря, глупо. В ЧВК сегодня приличное количество бойцов, и на будущее они обеспечены работой, на ближайшие год-два точно», — отметил генерал.

ЧВК «Вагнер» в связи с этой ситуацией не останется без работы, предположил Гурулев. Кроме того, он подчеркнул, что вагнеровцы достойно выполняют поставленные перед ними задачи, в частности, он упомянул спецоперацию на Украине.

9 февраля бизнесмен Евгений Пригожин объявил о полном прекращении набора заключенных в ЧВК. Он пояснил, что перед уже вступившими в ряды вагнеровцев будут выполнены все обязательства.

В январе предприниматель рассказал, что первая группа из двух десятков бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. По словам основателя ЧВК, среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.