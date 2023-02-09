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09:33, 9 февраля 2023Россия

ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных

Предприниматель Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.

«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин сообщил, что первая группа из двух десятков бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. По словам бизнесмена, среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что помилование участвующих в спецоперации заключенных соответствует российским законам. Он подчеркнул, что подобные указы могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако вся процедура выполняется в правовом поле.

8 февраля Пригожин заявил, что когда услуги вагнеровцев в рамках специальной военной операции на Украине будут не нужны, ЧВК может уйти в Африку.

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Константин Лысяков
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