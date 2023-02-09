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10:09, 9 февраля 2023Силовые структуры

В Ставропольском крае сняли режим контртеррористической операции

ФСБ сняла режим КТО в Ставропольском крае, введенный 8 февраля для пресечения теракта

Фото: Пресс-служба НАК / РИА Новости

В Ставропольском крае сняли режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Такое решение было принято, так как планировавшие теракт в границах хутора Петровский бандиты были ликвидированы.

8 февраля режим КТО был введен сотрудниками регионального управления ФСБ в границах хутора Петровский. Подобные меры были приняты для пересечения террористического акта. «В целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции», — говорилось в сообщении.

Ночью злоумышленники были ликвидированы. Они планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов потерь нет.

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Екатерина Власова
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