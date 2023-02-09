Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:05, 9 февраля 2023Культура

Актрису The Last of Us раскритиковали из-за телосложения

Актрису The Last of Us Мелани Лински раскритиковали из-за телосложения
Мелани Лински

Мелани Лински. Кадр: Liane Hentscher / HBO

Новозеландскую актрису Мелани Лински, известную по роли в сериале The Last of Us, раскритиковали из-за крупного телосложения. Об этом сообщает Page Six.

Модель Адриана Карри опубликовала кадры артистки, заявив, что ее фигура противоречит статусу ее персонажа, являющегося лидером повстанческого отряда в мире, где распространен смертельный вирус.

«Тело Лински говорит о том, в каких удобных условиях существует ее героиня в мире постапокалипсиса. Где актриса Линда Хэмилтон из "Терминатора", когда она так нужна?» — написала Карри.

Лински отреагировала на критику, заявив о том, что ее героине важен ум, а не телосложение.

«Я играю человека, который тщательно спланировал и осуществил свержение FEDRA. Я должна быть умной. Мне не нужно быть мускулистой. Вот для чего нужны приспешники», — заявила актриса.

Ранее сериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, установил новый рекорд по числу зрителей.

Премьера первого сезона состоялась 15 января. За два дня первую серию проекта посмотрели более 10 миллионов человек.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Китай стал крупнейшим покупателем российского продовольствия
Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов
В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей
Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве
В России решили возобновить выпуск советских «Уралов»
Дроны-камикадзе РУД-250 испытают в зоне СВО
Россияне начали замерзать на пляжах Египта
Политики новой волны рассказали о важности обратной связи во время спецоперации
Глава Минобороны Британии опроверг поставки Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.