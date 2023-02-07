Сериал The Last of Us установил новый рекорд

Четвертый эпизод сериала The Last of Us от HBO посмотрели рекордные 7,5 миллиона зрителей

Cериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, установил новый рекорд по числу зрителей. Об этом сообщает Deadline.

Четвертый эпизод шоу посмотрели 7,5 миллиона человек. Это на 17 процентов больше, чем показатель третьей серии. Отмечается, что аудитория нового проекта растет с каждой неделей.

Премьера первого сезона состоялась 15 января. За два дня первую серию проекта посмотрели более 10 миллионов человек. Новый сериал стал второй по популярности премьерой HBO более чем за десятилетие и уступил место лишь приквелу «Игры престолов» — шоу «Дом дракона».

После выхода всего лишь двух эпизодов сериал The Last Of Us продлили на второй сезон. Шоу получило высокие оценки критиков и хорошие отклики зрителей.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.