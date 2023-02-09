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14:30, 9 февраля 2023Мир

Лавров назвал положительный эффект от пребывания ЧВК «Вагнер» в Африке

Лавров заявил, что деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке стабилизирует безопасность в регионе

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Деятельность российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке стабилизирует безопасность в регионе, их работа является вкладом в нормализацию обстановки на континенте. Такой положительный эффект от пребывания российской ЧВК назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не раз комментировали деятельность наших частных военных компаний, которые работают по прямым обращениям соответствующих стран, и [их деятельность] является вкладом в нормализацию обстановки в регионе, где продолжают активничать террористические бандформирования», — заявил министр.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что бойцы группы могут уйти в Африку, когда их услуги в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине будут не нужны. «Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку», — заявил Пригожин.

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Дмитрий Сотак
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