Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС
Глава МИД РФ Лавров пожаловался на преследование дипломатами Евросоюза «по всему миру»
Дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».
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