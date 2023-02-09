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14:28, 9 февраля 2023Мир

Лавров пожаловался на преследование дипломатами ЕС

Глава МИД РФ Лавров пожаловался на преследование дипломатами Евросоюза «по всему миру»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Дипломаты стран Евросоюза «гоняются по всему миру» за делегацией МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

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Глеб Бажуткин
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