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12:23, 8 февраля 2023Мир

Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада

Bloomberg: визит Лаврова, совпавший с поездкой послов ЕС и США, застал Запад врасплох
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада, пишет Bloomberg.

В беседе с агентством неназванные источники рассказали, что визит шести послов в Судан планировался давно, однако прошедшие в тот же день переговоры с участием Лаврова «застали врасплох западные столицы».

Отмечается, что Россия укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки изолировать Москву.

7 февраля Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию. У министра запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. Это первый визит Лаврова в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. После этого он посетит Судан.

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Варвара Кошечкина
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