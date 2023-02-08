Визит Лаврова в Судан стал неожиданностью для Запада
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада, пишет Bloomberg.
В беседе с агентством неназванные источники рассказали, что визит шести послов в Судан планировался давно, однако прошедшие в тот же день переговоры с участием Лаврова «застали врасплох западные столицы».
Отмечается, что Россия укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки изолировать Москву.
7 февраля Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию. У министра запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. Это первый визит Лаврова в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. После этого он посетит Судан.