Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Мавританию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как уточняет РИА Новости, в этой стране у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом.

Это первый визит Лавров в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. После этого он посетит Судан.

Ранее Сергей Лавров посетил Мали для обсуждения региональной и международной ситуации, в том числе событий вокруг Украины. Глава российского МИД посещает африканский континент второй раз с начала года. В конце января он уже побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.