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22:17, 7 февраля 2023Мир

Лавров прибыл с визитом в Мавританию

Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Мавританию

Фото: Мария Захарова / Telegram

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Мавританию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как уточняет РИА Новости, в этой стране у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом.

Это первый визит Лавров в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. После этого он посетит Судан.

Ранее Сергей Лавров посетил Мали для обсуждения региональной и международной ситуации, в том числе событий вокруг Украины. Глава российского МИД посещает африканский континент второй раз с начала года. В конце января он уже побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.

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Марина Совина
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