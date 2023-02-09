Один из крупнейших банков мира уволил сотни сотрудников

Reuters: JPMorgan уволил сотни сотрудников отдела ипотечных кредитов

Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase & Co уволил сотни сотрудников отдела ипотечных кредитов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представитель организации объяснил, что JPMorgan регулярно проводит изменения в штате и сокращает должности по мере необходимости. Вместе с тем накануне финансовый конгломерат заявлял о планах нанять более 500 банкиров — JPMorgan планирует осуществить план до 2024 года, нарастив количество кадров в этом сегменте более чем на 20 процентов.

Глава JPMorgan Джейми Даймон утверждает, что стратегия банка направлена на увеличение штата, в то время как другие крупные американские банки, наоборот, его сокращают. Он подчеркнул, что организация продолжает открывать филиалы в других странах, в связи с чем компании необходимо нанимать больше сотрудников в банковской сфере.

Массовые увольнения уже затронули три тысячи сотрудников американского Goldman Sachs. В 2020 и 2021 годах банк приостановил все увольнения, а в сентябре 2022-го решил отказаться от такой практики и вернуться к ежегодным сокращениям одного-пяти процентов персонала с 2023 года. Также сократить персонал решил швейцарский банк Credit Suisse — в планах организации уволить 17 процентов сотрудников к 2025 году.