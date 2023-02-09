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10:39, 9 февраля 2023Ценности

Раскрыты планы Uniqlo по работе в России

«Ъ»: бренд Uniqlo может полностью покинуть российский рынок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Раскрыты планы японского ретейлера Uniqlo по работе в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

Утверждается, что производитель и продавец одежды не планирует возобновлять работу своих магазинов на территории страны и может полностью покинуть отечественный рынок. По словам источника, эта информация известна местным сотрудникам бренда.

К настоящему моменту марка расторгла договоры аренды в части российских торговых центров. При этом на окончательное закрытие бизнеса может уйти несколько месяцев, сказано в материале.

23 января сообщалось, что Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Отмечалось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако не покинет рынок окончательно, а оставит пять торговых точек.

При этом компания First Retailing, которой принадлежит бренд одежды Uniqlo, отказалась комментировать появившиеся в российских СМИ сообщения о дальнейшей судьбе магазинов в России.

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Алина Гостева
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