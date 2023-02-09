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15:28, 9 февраля 2023Экономика

Производитель шоколада Lindt начал ликвидацию российского подразделения

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt начал ликвидацию юрлица в России

Фото: Moses Rukshan / Unsplash

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt начал процесс ликвидации российского юридического лица ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Это следует из записи в базе ЕГРЮЛ, на которую обратили внимание «Ведомости».

Компания объявила о приостановке деятельность в стране в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине. Затем она закрыла девять магазинов и прекратила поставки ретейлерам. В августе Lindt решила окончательно уйти с российского рынка и закрыть подразделение. О намерении компании продать бизнес в стране не сообщалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается газета, выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» в 2021 году составила 3,1 миллиарда рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Чистая прибыль составила 99,6 миллиона рублей по сравнению с убытком в размере 60 миллионов рублей годом ранее.

Lindt & Sprungli существует на рынке 175 лет. Компания производит продукцию на 12 заводах в Европе и США и продает ее через 32 дочерних предприятия в различных странах, в том числе через 500 собственных магазинов и около 100 дистрибьюторов.

Данил Дмитриев
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