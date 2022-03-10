Производитель шоколада Lindt приостановил деятельность в России

Швейцарский производитель шоколада Lindt закрыл фирменные магазины в России

Швейцарский производитель Lindt & Spruengli принял решение приостановить поставки шоколада в Россию и временно закрыть фирменные магазины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Мы провели переоценку нашей коммерческой деятельности в России и приняли решение временно закрыть наши магазины с немедленным вступлением в силу и приостановить все наши поставки в Россию», — говорится в сообщении. Также в компании подчеркнули, что сотрудники продолжат получать поддержку. Сроки вероятного возвращения на российский рынок не озвучиваются.

Компания выпускает продукцию на 11 фабриках в Европе и США, в России работали девять фирменных магазинов, также продукция была представлена онлайн и в торговых сетях.

Ранее о приостановке производства в России объявила компания Carlsberg. 9 марта свою работу приостановила Heineken. Кроме того, крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen, решили прекратить поставки в Россию.

Кроме того, о закрытии ресторанов заявил «Макдоналдс», об остановке поставок объявили финские компании Valio и Paulig, приостановили работу магазинов Adidas, Puma, OBI и Estee Lauder.