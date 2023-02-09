Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 9 февраля 2023Ценности

Стилистка раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин

Стилистка Мелисса Лунд: одежда черного цвета подчеркивает мешки и тень под глазами

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Стилистка Мелисса Лунд раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, предметы гардероба данного оттенка обычно подходят девушкам 20–30 лет. Однако такие вещи могут испортить образы представительниц старшей возрастной категории. Так, монохромный черный ансамбль «гарантирует путешествие в страну уныния», отметила собеседница издания. «Этот цвет уберет сияние с вашего лица, и вы будете выглядеть более усталой и старой», — заявила она, добавив, что подобные изделия подчеркивают мешки и тень под глазами.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Лунд пояснила, что необязательно полностью отказываться от вещей темных тонов. В то же время их не должно быть много. Например, можно надеть черные туфли или сумку.

В январе парикмахер и владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт из Англии назвал старящие женщин цвета волос. Так, он призвал седеющих женщин не красить волосы в темные тона, которые, по его словам, ухудшают внешний вид, и не делать монохромное окрашивание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Зеленский признался в отсутствии намерений выполнять Минские соглашения
Путин высказался о причине начала боевых действий на Украине
Любитель копаться в помойке нашел в мусоре вещи на 8,5 миллиона рублей
Байден прокомментировал возможность приехать на Украину
Подмосковный мэр замазал на фото логотип Prada на пуховике за 340 тысяч рублей
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в Новосибирске
ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске
Португалия объяснила невозможность передать истребители Украине
Популярная юмористка c ТНТ рассказала о стыдящихся ее выступлений родителях
Производитель Persil назвал сроки ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.