Стилистка раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин

Стилистка Мелисса Лунд: одежда черного цвета подчеркивает мешки и тень под глазами

Стилистка Мелисса Лунд раскрыла негативное влияние одежды черного цвета на внешность женщин. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, предметы гардероба данного оттенка обычно подходят девушкам 20–30 лет. Однако такие вещи могут испортить образы представительниц старшей возрастной категории. Так, монохромный черный ансамбль «гарантирует путешествие в страну уныния», отметила собеседница издания. «Этот цвет уберет сияние с вашего лица, и вы будете выглядеть более усталой и старой», — заявила она, добавив, что подобные изделия подчеркивают мешки и тень под глазами.

Лунд пояснила, что необязательно полностью отказываться от вещей темных тонов. В то же время их не должно быть много. Например, можно надеть черные туфли или сумку.

В январе парикмахер и владелец салона Hare & Bone Сэм Бернетт из Англии назвал старящие женщин цвета волос. Так, он призвал седеющих женщин не красить волосы в темные тона, которые, по его словам, ухудшают внешний вид, и не делать монохромное окрашивание.