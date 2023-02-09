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17:39, 9 февраля 2023Из жизни

Поездка на блошиный рынок принесла пенсионеру богатство

UPI: пенсионер купил лотерейный билет по дороге домой и выиграл 3,6 миллиона рублей

Фото: Sasha Matveeva / Unsplash

Житель штата Мэриленд, США, 70-летний Эрнест Сэйндон отправился в поездку на блошиный рынок, которая внезапно принесла ему богатство. Об этом сообщает UPI.

Пенсионер рассказал, что побывал на рынке, а по дороге домой решил зайти в магазин алкогольной продукции, где продавались лотерейные билеты. Сэйндон купил несколько билетов стоимостью пять долларов (365 рублей).

Проверив их, мужчина понял, что выиграл 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Он сразу сообщил о победе работнику магазина, продавшему ему билеты. «Он был удивлен не меньше меня. Он позвонил владельцу магазина, чтобы поделиться новостью», — рассказал Сэйндон.

Победитель планирует разделить выигрыш со своей семьей.

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Алиса Удовик
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